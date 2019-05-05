“Ісламський джихад” пригрозив зірвати Євробачення в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В той час, як в Ізраїль почали прибувати делегації на пісенний конкурс “Євробачення-2019”, який повинен початися за десять днів, палестинська терористична група “Ісламський джихад” з Гази пообіцяла зірвати захід, який, як очікується, приверне тисячі туристів в Ізраїль, передає УНН, посилаючись на The Times of Israel.
“Ми не дамо ворогові досягти успіху в організації будь-якого фестивалю, спрямованого на заподіяння шкоди палестинському порядку”, — пише видання, посилаючись на заяву організації.
“Опір зобов’язаний відреагувати на агресію противника і здивувати його”, — йдеться в заяві.
Заява була опублікована, коли по всьому півдню Ізраїлю пролунали ракетні сирени. Армія оборони Ізраїлю заявила, що розслідує, що саме могло викликати сирени в центральному місті Бейт-Шемеш, всього через годину після того, як військово-повітряні сили Ізраїлю почали наносити удари по цілях у Газі.
Військові повідомили, що очікують, що найближчі тижні будуть особливо напруженими, так як, крім конкурсу Євробачення, попереду — початок священного для мусульман місяця Рамадан, поминальні та дні незалежності Ізраїлю, а так само перша річниця відкриття посольства США в Єрусалимі, що викликав суперечки в усьому світі.
Як повідомляв УНН, палестинські радикали з сектора Гази з ранку суботи випустили понад 250 ракет по Ізраїлю.
У відповідь ізраїльські військові вразили 120 військових об’єктів радикальних рухів ХАМАС і “Ісламський джихад” на території анклаву, повідомила раніше прес-служба армії єврейської держави. Масований обмін ударами перервав період відносного затишшя, що тривав близько місяця.