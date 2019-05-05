“Ісламський джихад” пригрозив зірвати Євробачення в Ізраїлі

КИЇВ. 5 травня. УНН. В той час, як в Ізраїль почали прибувати делегації на пісенний конкурс “Євробачення-2019”, який повинен початися за десять днів, палестинська терористична група “Ісламський джихад” з Гази пообіцяла зірвати захід, який, як очікується, приверне тисячі туристів в Ізраїль, передає УНН, посилаючись на The Times of Israel.