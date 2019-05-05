"Исламский джихад" пригрозил сорвать Евровидение в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В то время, как в Израиль начали прибывать делегации на песенный конкурс "Евровидение-2019", который должен начаться через десять дней, палестинская террористическая группа "Исламский джихад" из Газы пообещала сорвать мероприятие, которое, как ожидается, привлечет тысячи туристов в Израиль, передает УНН, ссылаясь на The Times of Israel.
“Мы не дадим врагу преуспеть в организации какого-либо фестиваля, направленного на нанесение ущерба палестинскому изложению вещей”, — пишет издание, ссылаясь на заявлени организации.
“Сопротивление обязано отреагировать на агрессию противника и удивить его”, — говорится в заявлении.
Заявление было опубликовано, когда по всему югу Израиля раздались ракетные сирены. Армия обороны Израиля заявила, что расследует, что именно могло вызвать сирены в центральном городе Бейт-Шемеш, всего через час после того, как военно-воздушные силы Израиля начали наносить удары по целям в Газе.
Военные сообщили, что ожидают, что ближайшие недели будут особенно напряженными, так как, помимо конкурса Евровидение, впереди — начало священного для мусульман месяца Рамадан, поминальные и дни независимости Израиля, а так же первая годовщина открытия посольства США в Иерусалиме, вызвавшего споры во всем мире.
Как сообщал УНН, палестинские радикалы из сектора Газы с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю.
В ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и “Исламский джихад” на территории анклава, сообщила ранее пресс-служба армии еврейского государства. Массированный обмен ударами прервал период относительного затишья, длившегося около месяца.