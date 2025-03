ЗС Ізраїлю вразили 120 військових цілей у секторі Гази

“На цей момент ВПС Ізраїлю завдали ударів по 120 терористичних цілях по всьому сектору Газа”, — йдеться в поширеному військовими комюніке.

За даними армійської прес-служби, з ранку суботи радикали з сектора Газа запустили по Ізраїлю не менше 200 ракет, десятки з них були перехоплені системою ППО “Залізний купол”. За даними ізраїльської поліції, в результаті ракетного обстрілу поранення отримали двоє ізраїльтян.

Ізраїльські військові раніше повідомили, що завдають ударів у відповідь по військових цілях радикальних організацій ХАМАС і “Ісламський джихад” в секторі Гази, включаючи тренувальні бази, збройні цехи і тунель, проритий бойовиками під кордоном в південній частині анклаву. За їхніми підрахунками, в результаті ударів в секторі Газа загинули від п’яти до шести бойовиків.

RAW FOOTAGE: Incoming rocket fire from Gaza at Israeli civilians, as filmed by the Israeli civilians that Hamas is targeting. pic.twitter.com/Kz1d1KwCle

— Israel Defense Forces (@IDF) 4 травня 2019 р.

200+ rockets rained down on the homes of Israeli families today. WATCH: pic.twitter.com/XZoqPabuQ6

— Israel Defense Forces (@IDF) 4 мая 2019 г.