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ВС Израиля поразили 120 военных целей в секторе Газа

ВС Израиля поразили 120 военных целей в секторе Газа

Киев  •  УНН

 • 9072 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Израильские военные в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает УНН со ссылкой также на издание The Jerusalem Post.

“К настоящему моменту ВВС Израиля нанесли удары по 120 террористическим целям по всему сектору Газа”, — говорится в распространенном военными коммюнике.

По данным армейской пресс-службы, с утра субботы радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО “Железный купол”. По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян.

Израильские военные ранее сообщили, что наносят ответные удары по военным целям радикальных организаций ХАМАС и “Исламский джихад” в секторе Газа, включая тренировочные базы, оружейные цеха и тоннель, прорытый боевиками под границей в южной части анклава. По их подсчетам, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести боевиков.

RAW FOOTAGE: Incoming rocket fire from Gaza at Israeli civilians, as filmed by the Israeli civilians that Hamas is targeting. pic.twitter.com/Kz1d1KwCle

— Israel Defense Forces (@IDF) 4 мая 2019

200+ rockets rained down on the homes of Israeli families today. WATCH: pic.twitter.com/XZoqPabuQ6

— Israel Defense Forces (@IDF) 4 мая 2019 г.

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