Бундестаг признал бойкот израильских товаров антисемитизмом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Немецкий бундестаг осудил политическое движение BDS, призывающей к бойкоту израильских товаров, как антисемитское. Соответствующая петиция, которую совместно подали партии ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленые", была принята в пятницу, 17 мая, подавляющим большинством голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
По мнению парламентариев, призывы к культурной, политической и экономической изоляции Израиля, которую символизируют, в частности, наклейки “Do not buy” (“не покупай” — ред), напоминают “самый страшный период немецкой истории”. В то же время депутаты потребовали от правительства ФРГ не способствовать проведению любых мероприятий сторонниками движения BDS.
“Аргументация и методы движения BDS является антисемитскими”, — говорится в заявлении политиков. — “Они клеймят граждан Израиля, исповедующих иудаистскую веру, как единое целое”.
При этом петиция партии “Альтернатива для Германии” (АДГ) с требованием запретить движение BDS на всей территории ФРГ не нашла широкой поддержки.
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Аббревиатура BDS означает “Boycott, Divestment and Sanctions”, что переводится с английского как “бойкот, отсутствие инвестиций и санкции”. Сторонники данного движения, основанного в 2005 году по инициативе 170 палестинских организаций призывают отказаться от покупки израильских товаров до тех пор, пока Израиль не прекратит “оккупацию всех арабских земель” и не признает право палестинских беженцев на возвращение на родину.
Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер приветствовал инициативу партий ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и “зеленых”. “Наконец движение бойкота Израиля будет на государственном уровне называться своим настоящим именем, а именно: антисемитским”, — заявил он.
Он добавил, что это решение станет важным столпом в борьбе с антисемитизмом и укрепит стремление обеспечить безопасность Израиля как основополагающую государственную идею в Германии.
Напомним, в Украине нет насильственного антисемитизма, но проявления стереотипов по отношению к евреям все еще существуют.