Посол Ізраїлю закликав ВР прийняти постанову про антисемітизм

"Я дуже радий, що ми говоримо про таке визначення, як антисемітизм. Перше, що я хотів би сказати, що уряд України адаптував резолюцію.... вже представив відповідний проект, закликав Верховну раду прийняти (адаптовану - ред.) резолюцію", - заявив посол.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна є сильним союзником Ізраїлю з єврейським президентом і без нього - дипломат



Як повідомляв УНН, раніше Джоел Ліон заявлялв, що в Україні немає насильницького антисемітизму, але прояви стереотипів по відношенню до євреїв все ще існують.



Нагадаємо, в Україні проживає понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським родинним корінням.