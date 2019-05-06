Посол Израиля призвал ВР принять постановление об антисемитизме
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Верховной Раде Украины необходимо имплементировать в законодательстве признано в Европе понятие антисемитизма. Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион на еврейском конференции, передает корреспондент.
"Я очень рад, что мы говорим о таком определении, как антисемитизм. Первое, что я хотел бы сказать, что правительство Украины адаптировало резолюцию .... уже представил соответствующий проект, призвал Верховную Раду принять (адаптированную - ред.) резолюцию", - заявил посол.
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Как сообщал УНН, ранее Джоэл Лион заявлялв, что в Украине нет насильственного антисемитизма, но проявления стереотипов по отношению к евреям все еще существуют.
Напомним, в Украине проживает более 120 000 евреев и лиц с еврейским семейным корнями.