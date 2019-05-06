Україна є сильним союзником Ізраїлю з єврейським президентом і без нього - дипломат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. З єврейським президентом і без нього, Україна є сильним союзником Ізраїлю. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Джоен Ліон, виступаючи на Київському єврейському форумі, передає кореспондент УНН.
"З єврейським президентом, без єврейського президента, з полуеврейским президентом, з єврейським президентом на 1/3, з будь-яким, ким ви хочете, з мусульманським президентом, Україна на сьогодні є сильним союзником держави Ізраїль. Велике спасибі за це", - заявив дипломат.
За його словами, на сьогоднішньому форумі так само хотів бути присутнім прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, але він не зміг через ситуацію в державі.
Як повідомляв УНН, раніше Україна рішуче засудили масований ракетний обстріл, яким піддалися населені пункти півдня Ізраїлю з Сектора Газа.