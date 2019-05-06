Украина является сильным союзником Израиля с еврейским президентом и без него — дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С еврейским президентом и без него, Украина является сильным союзником Израиля. Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэн Лион, выступая на Киевском еврейском форуме, передает корреспондент УНН.
“С еврейским президентом, без еврейского президента, с полуеврейским президентом, с еврейским президентом на 1/3, с любым, кем вы хотите, с мусульманским президентом, Украина на сегодня является сильным союзником государства Израиль. Большое спасибо за это”, — заявил дипломат.
По его словам, на сегодняшнем форуме так же хотел присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но он не смог из-за ситуации в государстве.
Как сообщал УНН, ранее Украина решительно осудили массированные ракетные обстрелы, которым подверглись населенные пункты юга Израиля из Сектора Газа.