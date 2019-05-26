Президент Ізраїлю шокований рекомендацією не носити кіпу у Німеччині

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Застереження євреям у Німеччині щодо небезпеки носіння кіпи є "капітуляцією перед антисемітизмом", заявив у неділю, 26 травня, президент Ізраїлю Реувен Рівлін, передає агенція AFP. Так він відреагував на заяву уповноваженого уряду ФРН з питань боротьби з антисемітизмом Фелікса Кляйна, який раніше визнав небезпеку носіння кіпи у країні, передає УНН із посиланням на DW.

“Побоювання щодо безпеки німецьких євреїв — це капітуляція антисемітизму і допущення, що євреї знову не перебувають в безпеці на німецькій землі”, — сказав Рівлін.

Президент Ізраїлю додав, що зауваження Кляйна “глибоко шокували” його.

“Ми ніколи не підкоримося, ніколи не опустимо наш погляд і ніколи не реагуватимемо на антисемітизм з пораженством — і очікуємо та вимагаємо, щоб наші союзники діяли так само”, — сказав президент Ізраїлю. Він також відзначив відповідальність німецької влади за безпеку євреїв у країні. “Відповідальність за добробут, свободу і право сповідувати релігію кожного члена німецької єврейської громади несе на собі німецький уряд та його правоохоронні органи”, — наголосив Рівлін.

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За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, минулого року кількість злочинів на тлі антисемітизму зросла на 20 відсотків — до 1799. При цьому у дев’яти з 10 випадках в таких злочинах винні носії праворадикальної ідеології. За словами Кляйна, деякі злочині також скоюють мусульмани, які “дивляться арабські телеканали, де подається негативний образ Ізраїлю та євреїв”.

Як повідомляв УНН, німецький бундестаг засудив політичний рух BDS, що закликає до бойкоту ізраїльських товарів, як антисемітське. Відповідна петиція, яку спільно подали партії ХДС/ХСС, СДПН, ВДП та “зелені”, була прийнята в п’ятницю, 17 травня, переважною більшістю голосів.

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