Президент Ирана призвал Пакистан к решительным действиям после пограничного нападения с жертвами

По сообщению государственного иранского агентства, он заявил по телефону премьер-министру Пакистана Имран Хану, что бездействие Исламабада может поставить под угрозу отношения между двумя странами.

По этому же сообщению, пакистанский руководитель в ответ заверил, что войска его страны уже приблизились к тайнику террористов и скоро будут "хорошие новости для Ирана".

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Напомним, рост напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном началось после того, как 14 февраля террорист-смертник в Джамму и Кашмире атаковал на заминированном автомобиле колонну индийских военных. Ответственность за атаку, которая унесла жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-э-Мухаммад" ( "Армия Мухаммеда»), которая выступает за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействия пакистанских властей в отношении террористов.

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26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. По итогам воздушного боя, который стал первым массовым столкновением ВВС двух стран со времен третьей индо пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.

Вчера стало известно, что Индия подписала контракт на 3 миллиарда долларов с Россией на аренду ядерной субмарины класса Акула-1 на 10 лет.