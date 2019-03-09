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Президент Ірану закликав Пакистан до рішучих дій після прикордонного нападу з жертвами

Президент Ірану закликав Пакистан до рішучих дій після прикордонного нападу з жертвами

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент Ірану Хасан Роугані закликав Пакистан до рішучих дій після нападу неподалік кордону минулого місяця, внаслідок якого загинуло багато військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За повідомленням державного іранського агентства, він заявив телефоном прем’єр-міністрові Пакистану Імранові Хану, що бездіяльність Ісламабада може поставити під загрозу відносини між двома країнами.

За цим же повідомленням, пакистанський керівник у відповідь запевнив, що війська його країни вже наблизилися до схованки терористів і що скоро будуть “добрі новини для Ірану”.

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Нагадаємо, зростання напруги у відносинах між Індією і Пакистаном почалося після того, як 14 лютого терорист-смертник в Джамму і Кашмірі атакував на замінованому автомобілі колону індійських військових. Відповідальність за атаку, яка забрала життя понад 40 осіб, взяла на себе угрупування “Джаїш-е-Мухаммад” (“Армія Мухаммеда”), яка виступає за відділення штату від Індії. У Нью-Делі звинуватили Ісламабад в підтримці бойовиків цього угруповання, бездіяльності пакистанської влади щодо терористів.

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26 лютого ВПС Індії завдали удару по табору цього угруповання на пакистанській території. 27 лютого Пакистан заявив, що ВПС країни у відповідь на дії індійської сторони завдали ударів по військових об’єктах в штаті Джамму і Кашмір. За підсумками повітряного бою, який став першим масовим зіткненням ВВС двох країн з часів третьої індо пакистанської війни 1971 року народження, Нью-Делі й Ісламабад виступили з твердженнями, що збили літаки один одного.

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов’язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.

Вчора стало відомо, що Індія підписала контракт на 3 мільярди доларів з Росією на оренду ядерної субмарини класу Акула-1 на 10 років.

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