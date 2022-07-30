Президент "Фенербахче" прокомментировал скандирование фанатами имени путина на матче: не будем просить прощения у Украины

Цитата

"Мы не будем извиняться перед Украиной. После бесконечных речей посла Украины он должен извиняться перед нами. Мы сосредоточены на объединении, не на разделении. Футбол должен стоять на первом месте", – заявил он.

Он добавил: "я думал об этих двойных стандартах относительно "Фенербахче" в течение двух дней. Мы обсуждаем событие, продолжавшееся 20 секунд. Напомню вам, что матч длился 120 минут. Мы пропустили второй гол, ничего не произошло, мы вылетели. Не было никаких празднований. Мне кажется, что такое поведение является ненадлежащим и необязательным. Но что мы сделаем? Закроем их рты на застежку?".

"Еще до начала матча мы видели, как вратарь, ранее игравший в Турции, провоцировал трибуны перед матчем. Он это начал. Затем случился гол. Опять же, этот игрок соскочил со скамейки запасных и начал делать такие движения. Тем не менее, это заявление мы не разделяем. Я даже хочу поблагодарить Луческу. Он подзвал к себе игрока. Спасибо. По предварительным данным, Луческу не пришел на прессконференцию, потому что протестовал против таких возгласов. Мне кажется, что такие возгласы неприемлемы и необязательны но я осуждаю тех, кто пытается повесить этот ярлык на все сообщество "Фенербахче" с ее 115-летней историей, и тех, кто пытается заявить, что 20-секундные возгласы были спланированы. Позиция Турции и "Фенербахче" относительно этого вторжения [россии в Украину] однозначна. Какова эта позиция? Мы не разделяем ничью сторону. У нас есть украинские и российские игроки", – сказал Коч.

Он также отметил: "спросите нас о "Шахтере". Мы сыграли товарищеский матч с ними и передали полученные деньги в Украину. Мы принимали у себя "Шахтер" в течение 15 дней до самого матча. Половину времени они провели на базе федерации, а другую половину — в Стамбуле на нашей инфраструктуре. Это был хороший матч. Но я осуждаю тех, кто пытается оценивать нас по 20-секундной кричалке".

Контекст

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию после победы над турецким "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов в Стамбуле. Это произошло после того, как во время поединка фанаты турецкого клуба на стадионе скандировали имя и фамилию президента россии владимира путина.

В МИД Украины посоветовали турецким фанатам футбольного клуба "Фенербахче", которые во время матча с киевским "Динамо" скандировали имя российского диктатора владимира путина, быть на стороне победителей.

Дополнение

УЕФА открыла дисциплинарное производство против турецкого клуба "Фенербахче" из-за скандального поведения фанов во время матча с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.