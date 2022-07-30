Президент "Фенербахче" прокомментировал скандирование фанатами имени путина на матче: не будем просить прощения у Украины

ukru
14 марта, 19:57 • 100417 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 114346 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 106069 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 137149 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137476 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112695 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106403 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92666 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111389 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136794 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 59544 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 47774 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

02:18 • 21514 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 32762 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 18490 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 2602 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 234901 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 265235 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 202241 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 207279 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 100418 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100920 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118869 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121311 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128611 просмотра
Актуальное
Президент "Фенербахче" прокомментировал скандирование фанатами имени путина на матче: не будем просить прощения у Украины

Президент "Фенербахче" прокомментировал скандирование фанатами имени путина на матче: не будем просить прощения у Украины

Киев • УНН

 • 233285 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент турецкого "Фенербахче" Али Коч прокомментировал скандальные возгласы турецких болельщиков на матче с "Динамо", он заявил, что извиняться перед Украиной не будут, а ждут извинений от посла. Об этом информирует УНН со ссылкой на Milliye.

Цитата

"Мы не будем извиняться перед Украиной. После бесконечных речей посла Украины он должен извиняться перед нами. Мы сосредоточены на объединении, не на разделении. Футбол должен стоять на первом месте", – заявил он.

Он добавил: "я думал об этих двойных стандартах относительно "Фенербахче" в течение двух дней. Мы обсуждаем событие, продолжавшееся 20 секунд. Напомню вам, что матч длился 120 минут. Мы пропустили второй гол, ничего не произошло, мы вылетели. Не было никаких празднований. Мне кажется, что такое поведение является ненадлежащим и необязательным. Но что мы сделаем? Закроем их рты на застежку?".

"Еще до начала матча мы видели, как вратарь, ранее игравший в Турции, провоцировал трибуны перед матчем. Он это начал. Затем случился гол. Опять же, этот игрок соскочил со скамейки запасных и начал делать такие движения. Тем не менее, это заявление мы не разделяем. Я даже хочу поблагодарить Луческу. Он подзвал к себе игрока. Спасибо. По предварительным данным, Луческу не пришел на прессконференцию, потому что протестовал против таких возгласов. Мне кажется, что такие возгласы неприемлемы и необязательны но я осуждаю тех, кто пытается повесить этот ярлык на все сообщество "Фенербахче" с ее 115-летней историей, и тех, кто пытается заявить, что 20-секундные возгласы были спланированы. Позиция Турции и "Фенербахче" относительно этого вторжения [россии в Украину] однозначна. Какова эта позиция? Мы не разделяем ничью сторону. У нас есть украинские и российские игроки", – сказал Коч.

Он также отметил: "спросите нас о "Шахтере". Мы сыграли товарищеский матч с ними и передали полученные деньги в Украину. Мы принимали у себя "Шахтер" в течение 15 дней до самого матча. Половину времени они провели на базе федерации, а другую половину — в Стамбуле на нашей инфраструктуре. Это был хороший матч. Но я осуждаю тех, кто пытается оценивать нас по 20-секундной кричалке".

Контекст 

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию после победы над турецким "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов в Стамбуле. Это произошло после того, как во время поединка фанаты турецкого клуба на стадионе скандировали имя и фамилию президента россии владимира путина.

В МИД Украины посоветовали турецким фанатам футбольного клуба "Фенербахче", которые во время матча с киевским "Динамо" скандировали имя российского диктатора владимира путина, быть на стороне победителей.

Дополнение

УЕФА открыла дисциплинарное производство против турецкого клуба "Фенербахче" из-за скандального поведения фанов во время матча с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы