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Президент "Фенербахче" прокоментував скандування фанатами імені путіна на матчі: не будемо просити вибачення в України

Президент "Фенербахче" прокоментував скандування фанатами імені путіна на матчі: не будемо просити вибачення в України

Київ • УНН

 • 233292 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент турецького "Фенербахче" Алі Коч прокоментував скандальні вигуки турецьких вболівальників на матчі з "Динамо", він заявив, що просити в України пробачення не будуть, а чекають вибачень від посла. Про це інформує УНН з посиланням на Milliye.

Цитата

"Ми не будемо перепрошувати перед Україною. Після нескінченних промов посла України він має перед нами вибачатися. Ми зосереджені на об'єднанні, не на розділенні. Футбол має стояти на першому місці", - заявив він.

Він додав: "я думав про ці подвійні стандарти щодо "Фенербахче" впродовж двох днів. Ми обговорюємо подію, що тривала 20 секунд. Нагадаю вам, що матч тривав 120 хвилин. Ми пропустили другий гол, нічого не сталося, ми вилетіли. Не було жодних святкувань. Мені видається, що така поведінка є неналежною та необов'язковою. Але що ми зробимо? Закриємо їхні роти на застібку?".

"Ще до початку матчу ми бачили, як воротар, що раніше грав у Туреччині, провокував трибуни перед матчем. Він це розпочав. Потім стався гол. Знову ж, цей гравець зіскочив з лави запасних та почав робити такі рухи. Тим не менш, цю заяву ми не поділяємо. Я навіть хочу подякувати Луческу. Він підкликав до себе гравця. Дякуємо. За попередніми даними, Луческу не прийшов на пресконференцію, тому що протестував проти таких вигуків. Мені видається, що такі вигуки є неприйнятними та необов'язковими, навіть у моменти люті. Але я засуджую тих, хто намагається повісити цей ярлик на всю спільноту "Фенербахче" з її 115-річною історією, та тих, хто намагається заявити, що 20-секундні вигуки були сплановані. Позиція Туреччини та "Фенербахче" щодо цього вторгнення [росії до України] є однозначною. Якою є ця позиція? Ми не поділяємо нічию сторону. У нас є українські та російські гравці", - сказав Коч.

Він також зазначив: "запитайте нас про "Шахтар". Ми зіграли товариський матч з ними та передали отримані гроші до України. Ми приймали в себе "Шахтар" протягом 15 днів до самого матчу. Половину часу вони провели на базі федерації, а іншу половину — в Стамбулі на нашій інфраструктурі. Це був хороший матч. Та я засуджую тих, хто намагається оцінювати нас за 20-секундною кричалкою".

Контекст 

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не прийшов на післяматчеву пресконференцію після перемоги над турецьким "Фенербахче" у кваліфікації Ліги чемпіонів у Стамбулі. Це сталося після того, як під час поєдинку фанати турецького клубу на стадіоні скандували ім'я та прізвище президента росії володимира путіна.

У МЗС України порадили турецьким фанатам футбольного клубу "Фенербахче", які під час матчу з київським "Динамо" скандували ім'я російського диктатора володимира путіна, бути на стороні переможців.

Доповнення

УЄФА відкрила дисциплінарне провадження проти турецького клубу "Фенербахче" через скандальну поведінку фанів під час матчу з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів.

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