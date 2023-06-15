Президент Чехии: на саммите НАТО Украине могут быть предоставлены гарантии "средние между теми, что получали Финляндия и Израиль"

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"Я слышал о двух типах или сценариях гарантий. Один – это гарантии, которые были предоставлены Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен для Израиля. Возможно, мы увидим что-то среднее. Но я думаю, что если мы зафиксируем на бумаге то, что мы уже делаем для Украины, а также включим этот долгосрочный план поддержки, для меня это звучит как гарантия", - заявил президент Чехии.

Детали

По его словам, все еще будет зависеть от того, сколько средств западные страны захотят выделить на такой план.

Относительно готовности Украины вступить в НАТО Петр Павел заявил, что украинская армия имеет больше всего опыта, если сравнить ее с любой армией НАТО. В техническом плане – «если еще не готова, то очень скоро будет готова соответствовать стандартам НАТО», подчеркнул президент.

Добавим

Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Она вместе со Швецией отказалась от нейтралитета после нападения россии на Украину и решила вступить в НАТО из соображений безопасности. Ее вступление в Альянс прошло быстрее, чем у большинства других стран. Уже в конце июня 2022 года страны НАТО решили официально пригласить Финляндию стать членами Альянса.

Израиль не является членом НАТО, но с Альянсом поддерживает партнерские отношения. Генсек НАТО ранее неоднократно подчеркивал, что Североатлантический договор предусматривает гарантии безопасности только членам блока и поэтому Альянс не будет защищать Израиль в случае нападения на него, например, Ирана, и не будет участвовать в урегулировании на Ближнем Востоке. Однако "израильская модель" предусматривает предоставление военной помощи, в том числе техники, оружия и разведданных.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Консультации по модели движения Украины к членству в НАТО продолжаются, союзники во многом согласны по этому вопросу.

Планируется, что на Вильнюсском саммите в июле этого года Альянс четко заявит, что будущее Украины - в НАТО.



