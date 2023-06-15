Президент Чехії: на саміті НАТО Україні можуть бути надані гарантії "середні між тими, що отримували Фінляндія та Ізраїль"

Цитата

"Я чув про два типи або сценарії гарантій. Один – це гарантії, які були надані Фінляндії від початку процесу ратифікації її вступу. Інший підхід до гарантій безпеки застосований для Ізраїлю. Можливо, ми побачимо щось посередині. Але я думаю, що якщо ми зафіксуємо на папері те, що ми вже робимо для України, а також включимо цей довгостроковий план підтримки, для мене це звучить як гарантія", - заявив президент Чехії.

Деталі

За його словами, все ще залежатиме від того, скільки коштів західні країни захочуть виділити на такий план.

Стосовно готовності України вступити в НАТО Петр Павел заявив, що українська армія має найбільше досвіду, якщо порівняти її з будь-якою армією НАТО. У технічному плані – «якщо ще не готова, то дуже скоро буде готова відповідати стандартам НАТО», наголосив президент.

Додамо

Фінляндія офіційно стала членом НАТО 4 квітня 2023 року. Вона разом зі Швецією відмовилася від нейтралітету після нападу росії на Україну і вирішила вступити до НАТО з міркувань безпеки. Її вступ до Альянсу пройшов швидше, ніж у більшості інших країн. Вже наприкінці червня 2022 року країни НАТО вирішили офіційно запросити Фінляндію стати членами Альянсу.

Ізраїль не є членом НАТО, але з Альянсом підтримує партнерські відносини. Генсек НАТО раніше неодноразово підкреслював, що Північноатлантичний договір передбачає гарантії безпеки лише членам блоку і тому Альянс не захищатиме Ізраїль у разі нападу на нього, наприклад, Ірану, і не братиме участі у врегулюванні на Близькому Сході. Проте "ізраїльська модель" передбачає надання військової допомоги, у тому числі техніки, зброї та розвідданих.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Консультації щодо моделі руху України до членства у НАТО тривають, союзники багато у чому погоджуються щодо цього питання.

Планується, що на Вільнюському саміті у липні цього року Альянс чітко заявить, що майбутнє України - в НАТО.



