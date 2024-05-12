Президент Чехии: Европа находится в начале длительного противостояния с рф

По словам президента Чехии Петра Павела, Европа находится в начале длительного противостояния с россией. Европейские страны должны быть готовы к этому. Об этом Петр Павел заявил в интервью Die Presse, передает УНН.

Мы находимся в начале длительного противостояния с россией, хотя и не обязательно военного характера. Это противостояние станет частью нашей повседневной жизни - заявил президент Чехии.

Павел указал, что Европа должна быть готова к эффективному противостоянию россии. кремль не удовлетворился бы только сохранением части Украины за собой.

Также президент Чехии добавил, что рф оказалась деструктивной силой во многих европейских странах, пытаясь распространять пропаганду и часто "откровенную ложь".

"россия хочет нам зла. Когда россия является конструктивной, давайте также будем конструктивными. Но если россия действует против наших интересов, мы должны сопротивляться. Иначе наш образ жизни и наши ценности под угрозой", - добавил Павел.

рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса