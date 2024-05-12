Президент Чехії: Європа перебуває на початку тривалого протистояння з рф

За словами президента Чехії Петра Павела, Європа знаходиться на початку тривалого протистояння з росією. Європейські країни повинні бути готові до цього. Про це Петр Павел заявив в інтерв'ю Die Presse, передає УНН.

Ми знаходимося на початку тривалого протистояння з росією, хоча і не обов’язково військового характеру. Це протистояння стане частиною нашого повсякденного життя - заявив президент Чехії.

Павел вказав, що Європа має бути готовою до ефективного протистояння росії. кремль не задовольнився б лише збереженням частини України за собою.

Також президент Чехії додав, що рф виявилася деструктивною силою в багатьох європейських країнах, намагаючись поширювати пропаганду та часто "відверту брехню".

"росія хоче нам зла. Коли росія є конструктивною, давайте також будемо конструктивними. Але якщо росія діє проти наших інтересів, ми маємо чинити опір. Бо інакше наш спосіб життя та наші цінності під загрозою", - додав Павел.

рф не має ні наміру, ні можливості напасти на будь-яку країну НАТО - заступник генсекретаря Альянсу