Президент Чехії: Європа перебуває на початку тривалого протистояння з рф
Київ • УНН
За словами президента Чехії Петра Павела, Європа стикається з тривалою конфронтацією з росією, яка впливатиме на повсякденне життя, вимагаючи готовності та опору російській пропаганді та загрозам європейським цінностям.
За словами президента Чехії Петра Павела, Європа знаходиться на початку тривалого протистояння з росією. Європейські країни повинні бути готові до цього. Про це Петр Павел заявив в інтерв'ю Die Presse, передає УНН.
Ми знаходимося на початку тривалого протистояння з росією, хоча і не обов’язково військового характеру. Це протистояння стане частиною нашого повсякденного життя
Павел вказав, що Європа має бути готовою до ефективного протистояння росії. кремль не задовольнився б лише збереженням частини України за собою.
Також президент Чехії додав, що рф виявилася деструктивною силою в багатьох європейських країнах, намагаючись поширювати пропаганду та часто "відверту брехню".
"росія хоче нам зла. Коли росія є конструктивною, давайте також будемо конструктивними. Але якщо росія діє проти наших інтересів, ми маємо чинити опір. Бо інакше наш спосіб життя та наші цінності під загрозою", - додав Павел.
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