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Президент Чехії: Європа перебуває на початку тривалого протистояння з рф

Президент Чехії: Європа перебуває на початку тривалого протистояння з рф

Київ • УНН

 • 62245 перегляди

За словами президента Чехії Петра Павела, Європа стикається з тривалою конфронтацією з росією, яка впливатиме на повсякденне життя, вимагаючи готовності та опору російській пропаганді та загрозам європейським цінностям.

За словами президента Чехії Петра Павела, Європа знаходиться на початку тривалого протистояння з росією. Європейські країни повинні бути готові до цього. Про це Петр Павел заявив в інтерв'ю Die Presse, передає УНН

Ми знаходимося на початку тривалого протистояння з росією, хоча і не обов’язково військового характеру. Це протистояння стане частиною нашого повсякденного життя

- заявив президент Чехії.

Павел вказав, що Європа має бути готовою до ефективного протистояння росії. кремль не задовольнився б лише збереженням частини України за собою. 

Також президент Чехії додав, що рф виявилася деструктивною силою в багатьох європейських країнах, намагаючись поширювати пропаганду та часто "відверту брехню". 

"росія хоче нам зла. Коли росія є конструктивною, давайте також будемо конструктивними. Але якщо росія діє проти наших інтересів, ми маємо чинити опір. Бо інакше наш спосіб життя та наші цінності під загрозою", - додав Павел.

рф не має ні наміру, ні можливості напасти на будь-яку країну НАТО - заступник генсекретаря Альянсу 11.05.24, 18:58 • 83097 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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