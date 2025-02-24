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Президент Чехии раскрыл, какой "мир" с россией станет предательством для Украины

Киев  •  УНН

 • 4234 просмотра

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Петр Павел заявил, что мир не может быть достигнут любой ценой и не должен унижать Украину как жертву агрессии. Он отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины и ее вступления в НАТО.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что все страны Европы хотят, что Украина получила долговременный мир, но не мир любой ценой. Мир, который построен на унижении жертвы, это когда вознаграждается россия за агрессию, это не настоящий будет мир, это будет предательство. Об этом Павел заявил во время саммита "Поддерживай Украину", передает корреспондент УНН.

Детали

Я не сомневаюсь, что конечная цель этой агрессии - это стереть Украину с карты мира. Я хочу сказать, что украинцы несокрушимы, и они заслуживают не только нашего уважения, но и нашего восхищения. Мы все хотим, чтобы был длительный мир в Украине, но не мир любой ценой. Мир, который построен на унижении жертвы, это когда мы вознаграждаем россию за агрессию, это не настоящий будет мир, это будет предательство

- сказал Павел.

Он отметил, что каждая договоренность должна быть приемлемой для Украины, и вестись при участии Украины.

"Каждые переговоры должны начинаться с четкого признания, кто такой агрессор, и кто жертва. Господин Владимир (Зеленский - ред.), вы демократически избранный президент украинцами и ваша легитимность остается без сомнения", - добавил Павел.

По его словам, обязанность Европы, чтобы Украина выстояла в этой войне. Кроме того, он отметил, что полностью поддерживает идею того, что европейские страны должны предоставлять вооружение Украине и дальше продолжать оказывать финансовую помощь.

"Мы должны гарантировать то, что Украина имеет сильную позицию на переговорах, а конечная цель должна быть вступление в НАТО", - отметил президент Чехии.

Чехи меньше интересуются Украиной, но поддерживают давление на рф - опрос24.01.25, 11:04 • 28046 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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