Президент Чехії розкрив, який "мир" з росією стане зрадою для України

Президент Чехії Петр Павел заявив, що всі країни Європи хочуть, що Україна отримала довготривалий мир, але не мир будь-якою ціною. Мир, який побудований на приниженні жертви, це коли винагороджується росія за агресію, це не справжній буде мир, це буде зрада. Про це Павел заявив під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

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Я не маю сумнівів, що кінцева ціль цієї агресії - це стерти Україну з мапи світу. Я хочу сказати, що українці незламні, і вони заслуговують не лише на нашу повагу, а й на наше захоплення. Ми всі хочемо, щоб був тривалий мир в Україні, але не мир будь-якою ціною. Мир, який побудований на приниженні жертви, це коли ми винагороджуємо росію за агресію, це не справжній буде мир, це буде зрада - сказав Павел.

Він зазначив, що кожна домовленість мати бути прийнятною для України, і вестись за участі України.

"Кожні перемовини мають починатися з чіткого визнання, хто такий агресор, і хто є жертва. Пане Володимире (Зеленський - ред.), ви демократично обраний президент українцями і ваша легітимність залишається без сумніву", - додав Павел.

За його словами, обов’язок Європи, щоб Україна вистояла в цій війні. Окрім того, він зазначив, що повністю підтримує ідею того, що європейські країни мають надавати озброєння Україні і далі продовжувати надавати фінансову допомогу.

"Ми маємо гарантувати те, що Україна має найсильнішу позицію на перемовинах, а кінцева ціль має бути вступ до НАТО", - зазначив президент Чехії.

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