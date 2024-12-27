Президент Чехии получил необычный рождественский подарок с украинского фронта

Украинские военные передали президенту Чехии, Петру Павелу, подарок с фронта - консервы. Об этом Глава государства сообщил в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Президент Чехии Петр Павел опубликовал в сети фото с подарком, который получил на Рождество от украинских воинов из 10-й бригады. Защитники Украины передали политику "фронтовую" консерву из свинины.

Украина пережила третье Рождество в войне. Пока многие из нас проводили рождественские праздники в достатке, бойцы 10-й украинской бригады были в окопах, защищая свою страну - написал Петр Павел.

Президент Чехии отметил, что за это время волонтеры "Памяти Нации" слышали от героических людей Донбасса десятки историй, полных решимости продолжать борьбу, пока не будет остановлена российская агрессия.

Президент Чехии также рассказал, что волонтеры пообещали передать ему поздравления от украинских воинов. На этикетке консервов из свинины, которые ему вручили, было написано: "Спасибо за помощь Чехии и ее народу".

Павел добавил фото, на котором он смакует подарок.

Напомним

Петр Павел одобрил 60 из 181 заявок от чешских граждан на службу в украинской армии. Разрешения выданы после согласования с профильными министерствами Чехии.