Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно, заявил президент Чехии Петр Павел, пишет ЧТК, передает УНН.

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После участия в саммите НАТО в Вашингтоне Павел прибыл в пятницу в Хьюстон, где он выступит в политических дебатах, а также встретится с местными политиками и предпринимателями.

"Как заявил Павел, в рамках чешской инициативы в июле и августе этого года в Украину будет поставлено по 50 тысяч единиц боеприпасов, а с сентября до конца года - от 80 до 100 тысяч единиц боеприпасов ежемесячно", - сообщило агентство.

В конце июня чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы прибыла в Украину, а глава Минобороны Яна Чернохова уточнила, что речь идет о поставках с финансовым участием Германии 50 тысяч единиц боеприпасов, а цель инициативы - поставить в 2024 году. годом на Украину полмиллиона боеприпасов.

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