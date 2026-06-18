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Президент анонсировал следующие шаги по созданию европейской антибаллистической системы

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Зеленский обсуждает в Брюсселе создание европейской антибаллистической системы. Проект объединит украинские разработки с технологиями партнеров из ЕС.

Президент анонсировал следующие шаги по созданию европейской антибаллистической системы

Президент Украины Владимир Зеленский, который в настоящее время находится с официальным визитом в ЕС, сообщил о проведении коалиционной работы с партнерами по созданию европейской антибаллистической системы, сообщает УНН.

Антибаллистическая система будет обсуждаться на сегодняшних встречах в Брюсселе.

Наша европейская антибаллистическая система. Вы знаете, инициировала это направление Украина. Для этого нам нужна такая коалиционная работа с партнерами, с их компаниями, с их лидерами. И сегодня у нас должно быть очень важное событие, когда немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что им нужно для того, чтобы сделать первый шаг к будущей антибаллистической системе

— сообщил Президент, комментируя, какие встречи ожидаются у него сегодня во время визита в Брюссель.

Напомним

Панъевропейский антибаллистический щит – Freyja, с инициативой создания которого выступила Украина, будет базироваться на украинской ракете-перехватчике баллистики FP-7.x, созданной украинским производителем Fire Point. Ее называют аналогом американской системы Patriot PAC-3. Однако украинские ракеты значительно дешевле — ожидается, что их цена составит около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.

FP-7.x во время недавнего испытания достигла высоты полета в 25 километров, что сопоставимо с показателями комплекса Patriot.

16 июня немецкий производитель радарных комплексов Hensoldt присоединился к проекту по созданию панъевропейского антибаллистического щита Freyja. По информации из открытых источников, в Freyja, кроме немецких радаров дальнего обнаружения, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии со STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сообщил, что ракета-перехватчик успешно прошла тестирование, однако уточнил – для того, чтобы ракета действительно сбивала баллистические цели, ее нужно интегрировать с головкой самонаведения, командным центром и радарами. 

Евгений Царенко

Война в УкраинеПолитикаТехнологии
Fire Point
Денис Штилерман
Война в Украине
«Коалиция желающих»
MIM-104 Patriot
Европейский Союз
Брюссель
Владимир Зеленский
Украина