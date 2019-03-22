Президент: 27 сотрудников СБУ отдали свою жизнь в борьбе с агрессией РФ

"27 сотрудников СБУ отдали свою жизнь в борьбе против агрессии РФ за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Двум сотрудникам СБУ - майору Руслану Лужевському и полковнику Александру Анищенко посмертно присвоено звание Герой Украины. Герои не умирают", - сказал он.

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Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер с контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском метрополитене.



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