За п'ять років СБУ запобігла понад 230 терористичним актам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За 5 років Служба Безпеки України попередила понад 230 терористичних актів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"СБУ по праву може пишатися своїми здобутками за 5 воєнних років: попереджено понад 230 терористичних актів; викрито та засуджено, у тому числі за державну зраду, 341 особу; вилучено з незаконного обігу 8 тис. одиниць зброї, понад 960 тис. вибухових пристроїв, 10 тонн вибухівки", - повідомив він.
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Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу заходів з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури попередили терористичний акт у харківському метрополітені.