За пять лет СБУ предупредила более 230 террористических актов

"СБУ по праву может гордиться своими достижениями за 5 военных лет: предупреждено более 230 террористических актов; разоблачены и осуждены, в том числе за государственную измену, 341 человек; изъято из незаконного оборота 8 тыс. единиц оружия, более 960 тыс. взрывных устройств, 10 тонн взрывчатки", - сообщил он.



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Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер с контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском метрополитене.