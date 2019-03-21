СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів, що готували втручання у вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Служба безпеки України викрила проросійських інтернет-агітаторів, які готували загострення суспільно-політичної ситуації в регіоні напередодні та під час президентських виборів в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Співробітники СБУ припинили діяльність розгалуженої мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів, до складу якої входило четверо мешканців Миколаєва та четверо одеситів. Учасники мережі поширювали в регіональних та загальнодержавному сегментах мережі Інтернет матеріали із ознаками сепаратистського змісту, спрямовані на штучне загострення суспільно-політичної ситуації в регіоні напередодні та під час президентських виборів у країні", - йдеться у повідомленні.
Як встановили оперативники, за кураторства російської сторони зловмисники поширювали у соцмережі "Вконтакте" через спільноти антиукраїнського спрямування, "News-Front Новороссия Юго-Восточный фронт", "Республика новороссия антимайдан" інформаційні матеріали з ознаками закликів до зміни меж державного кордону України.
Повідомляється, що учасники мережі отримували за "роботу" матеріальну винагороду через сервіси грошових переказів, що внесені до "санкційного" списку та відповідно заборонені в Україні, зокрема "Золотая корона" та "Webmoney".
Нагадаємо, на Сумщині викрили проросійського агітатора.