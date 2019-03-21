СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов, готовивших вмешательства в выборы

"Сотрудники СБУ пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, в состав которой входило четверо жителей Николаева и четверо одесситов. Участники сети распространяли в региональных и общегосударственном сегментах сети Интернет материалы с признаками сепаратистского содержания, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации в регионе накануне и во время президентских выборов в стране", - говорится в сообщении.

Как установили оперативники, при кураторстве российской стороны злоумышленники распространяли в соцсети "ВКонтакте" через сообщества антиукраинского направления, "News-Front Новороссия Юго-Восточный фронт", "Республика Новороссия антимайдан" информационные материалы с признаками призывов к изменению границ государственной границы Украины.

Сообщается, что участники сети получали за "работу" материальное вознаграждение через сервисы денежных переводов, которые внесены в "санкционній список" и запрещены в Украине, в частности "Золотая корона" и "Webmoney".

Напомним, в Сумской разоблачили пророссийского агитатора.