На Сумщині викрили проросійського агітатора
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Співробітники СБУ викрили у Сумській області громадянина РФ на розповсюдженні антиукраїнських матеріалів на території регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що громадянин Росії, який тимчасово проживав у місті Лебедин, був завербований представниками спецслужб країни-агресора. На виконання завдань "кураторів" чоловік за гроші виготовляв та розповсюджував у громадських місцях листівки із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Для поширення антиукраїнських матеріалів зловмисник за неправомірну вигоду, отриману від іноземних спецслужб, залучив місцевих жителів. Співробітники СБУ затримали агітатора на одній з центральних вулиць міста під час чергового розповсюдження "листівок".
Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність.
У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших причетних до незаконної діяльності осіб.
Як повідомляв УНН, на Одещині СБУ викрила антиукраїнського агітатора.