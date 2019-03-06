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На Сумщині викрили проросійського агітатора

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Співробітники СБУ викрили у Сумській області громадянина РФ на розповсюдженні антиукраїнських матеріалів на території регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що громадянин Росії, який тимчасово проживав у місті Лебедин, був завербований представниками спецслужб країни-агресора. На виконання завдань "кураторів" чоловік за гроші виготовляв та розповсюджував у громадських місцях листівки із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Для поширення антиукраїнських матеріалів зловмисник за неправомірну вигоду, отриману від іноземних спецслужб, залучив місцевих жителів. Співробітники СБУ затримали агітатора на одній з центральних вулиць міста під час чергового розповсюдження "листівок".

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність.

У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших причетних до незаконної діяльності осіб.

Як повідомляв УНН, на Одещині СБУ викрила антиукраїнського агітатора.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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