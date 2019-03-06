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6 марта, 19:19 • 140932 просмотра

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В Сумской области разоблачили проросийского агитатора

Киев  •  УНН

 • 7519 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в Сумской области гражданина РФ на распространении антиукраинских материалов на территории региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что гражданин России, который временно проживал в городе Лебедин, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора. На выполнение заданий "кураторов" мужчина за деньги делал и распространял в общественных местах листовки с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.

Для распространения антиукраинских материалов злоумышленник за неправомерную выгоду, полученную от иностранных спецслужб, привлек местных жителей. Сотрудники СБУ задержали агитатора на одной из центральных улиц города во время очередного распространения "листовок".

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатную продукцию, которая подтверждает противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других причастных к незаконной деятельности лиц.

Как сообщал УНН, в Одесской области СБУ разоблачила антиукраинского агитатора.

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