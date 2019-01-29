На Одещині СБУ викрила антиукраїнського агітатора

“Оперативники спецслужби встановили, що мешканець селища Саврань здійснював провокативні надписи та розповсюджував листівки, які порушують рівноправність громадян залежно від їх расової та національної належності”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними спецслужби, поширювані зловмисником агітаційні матеріали закликали до підтримки терористичних організацій на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

У межах відкритого кримінального провадження фігуранту справи повідомлено про підозру у вчинені злочину за ч. 1 ст. 161 Кримінального Кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, СБУ викрила антиукраїнського інтернет-агітатора.