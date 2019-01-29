В Одесской области СБУ разоблачила антиукраинского агитатора
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области антиукраинского агитатора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество Управления СБУ в Одесской области.
“Оперативники спецслужбы установили, что житель поселка Саврань осуществлял провокационные надписи и распространял листовки, нарушающих равноправие граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности”, — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным спецслужбы, распространяемые злоумышленником агитационные материалы призвали к поддержке террористических организаций на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора.