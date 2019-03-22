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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 21739 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

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Президент: 27 співробітників СБУ віддали своє життя у боротьбі з агресією РФ

Київ • УНН

 • 7765 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. 27 співробітників СБУ віддали своє життя у боротьбі проти агресії РФ за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН. 

Президент: 27 співробітників СБУ віддали своє життя у боротьбі з агресією РФ

"27 співробітників СБУ віддали своє життя у боротьбі проти агресії РФ за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Двом співробітникам СБУ – майору Руслану Лужевському і полковнику Олександру Аніщенку посмертно присвоєне звання Герой України. Герої не вмирають", - сказав він. 

 ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів, що готували втручання у вибори

Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу заходів з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури попередили терористичний акт у харківському метрополітені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За п'ять років СБУ запобігла понад 230 терористичним актам

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