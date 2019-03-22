Президент: 27 співробітників СБУ віддали своє життя у боротьбі з агресією РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. 27 співробітників СБУ віддали своє життя у боротьбі проти агресії РФ за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"27 співробітників СБУ віддали своє життя у боротьбі проти агресії РФ за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Двом співробітникам СБУ – майору Руслану Лужевському і полковнику Олександру Аніщенку посмертно присвоєне звання Герой України. Герої не вмирають", - сказав він.
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Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу заходів з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури попередили терористичний акт у харківському метрополітені.
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