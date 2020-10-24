Претенденты на должность мэра Киева: политолог очертил перспективы лидеров рейтингов

Омельченко

"Начнем с бывшего мэра Киева - Александра Омельченко. Возможно, его пребывание на посту мэра - "золотой век" Киева, по крайней мере, за последние 30 лет. Но эта эпоха закончилась 14 лет назад, и, судя по летний возраст "Сан Саныча", вряд ли у него есть хотя бы иллюзорные шансы снова стать мэром столицы", - считает эксперт.

Попов

Александра Попова Гайдай называет "хорошей кандидатурой", подчеркивая, что успехи, которых Попову удалось достичь на посту главы КГГА - скорее заслуга правительства того периода.

"Киевляне помнят открытое им метро на Теремки, чистые от грязи и снега улицы и обновленный общественный транспорт. Многие киевляне настроены голосовать за Попова, что достаточно логично. Но стоит отметить его "ахиллесовую пяту" - Попов не был мэром Киева, а главой Киевской городской государственной администрации (КГГА). На первый взгляд, разница небольшая. Но дело в том, что глава КГГА - это чиновник, а не выборная должность. Попов был человеком Кабмина Азарова, следовательно, действовал с ним как одна команда, чего не скажешь о нынешней власти. Поэтому, если представить, что Попов стал мэром, это не значит, что построится метро на Троещину, новая окружная и многострадальный Подольско-Воскресенский мост. Для этого нужна поддержка центральной власти, ведь бюджет Киева не резиновый", - пояснил политолог.

Кучеренко

Ситуация у Алексея Кучеренко (выдвиженец от "Батькивщины") похожа с Поповым, считает Гайдай.

"Многие отмечали, что он был опытным министром ЖКХ и знает проблемы города. Но его, как и Попова не выбирали, а назначали подписью премьера. Найдет ли контакт мэр Кучеренко (как и мэр Попов) с Кабмином и Офисом Президента? Скорее всего, нет, поскольку слишком полярные силы представляют Попова и Кучеренко. В этом, к сожалению, и минус выборов мэра не только Киева, но и любого другого мегаполиса - местные власти должны дружить с центральной", - отметил он.

Притула

Сергея Притулу эксперт называет сюрпризом избирательной кампании в Киеве и объясняет, почему шансы этого кандидата небольшие, а истинные цели - не должность мэра.

"Притула - это креатура партии "Голос", а если взять шире - олигарха Пинчука и пресловутого Сороса. Именно они лоббируют и "Голос" и Притулу на должность мэра. Но акцент делается не на мэре, а на выборах в Киевсовет. Ведь Притула вряд ли обойдет Верещук, и тем более, не победит Кличко, но под своим брендом он может протянуть пару-тройку депутатов в горсовет. То есть "Голос" разыгрывает ту же карту, что и год назад, когда есть узнаваемое лицо - в 2019 году это был Вакарчук, он на своей узнаваемости и имидже тянет партию в Верховную Раду (или как сейчас Притула - в Киевсовет), а затем "сливается", - написал Гайдай.

Кличко

"Виталий Кличко - действующий мэр Киева. При всем антирейтинге и целой серии анекдотов, он сохраняет ощутимую поддержку киевлян. Год назад под него "копал" бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан. Когда он ушел - конфликт мэрии с Банковой прекратился. Поговаривали даже, что Андрей Ермак нашел с Виталием Кличко общий язык и заручился его поддержкой", - отметил политолог, добавив, что до выборов Кличко готовился изо всех сил.

"Оно и понятно - "Слуга народа" выдвинула достаточно сильного кандидата - Ирину Верещук. Это не Борислав Береза, как в 2015 году, которого Кличко обошел достаточно легко. Но все достижения Кличко выглядят как дутые - флагшток с кривым гербом, подсвеченный неоном Подольско-Воскресенский мост, ведущий в никуда, обещания вот-вот пустить метро на Виноградарь, хаотично установленные новые остановки общественного транспорта и многое другое", - считает эксперт.

Верещук

Ирина Верещук, по мнению Гайдая, "достаточно удачная ставка команды Зеленского".

"Верещук идет от "Слуги народа", а это дает уже на старте существенную поддержку, ведь пропрезидентская политсила вполне может занять первое место на выборах в горсовет Киева, пусть даже и с минимальным отрывом от других партий. Кроме этого, у Верещук в отличие от того же Притулы, есть опыт управления городом, пусть даже небольшим, как Рава-Русская, но понятие, что такое ЖКХ, инфраструктура, отопительный сезон у нее есть. И что еще необходимо подчеркнуть у Верещук - она самодостаточный политик и вариант "слива под Кличко "с ней не пройдет", - пояснил он.

Гайдай подчеркивает, что проход Ирины Верещук во второй тур для Кличко будет головной болью.

"Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что рейтинг президента и "Слуги народа" уже не такой, как в 2019 году. Год назад практически не стоял бы вопрос о победе выдвиженца от власти на выборах мэра Киева, а Кличко, вполне возможно, сам бы "покрасил бы себя в те цвета, в которые она покрасила себя", то есть в зеленый - цвет власти", - резюмировал политолог.

Напомним, согласно ставкам букмекеров, во второй тур выборов мэра Киева выходят Кличко и Верещук.