Претенденти на посаду мера Києва: політолог окреслив перспективи лідерів рейтингів

Омельченко

"Почнемо з колишнього мера Києва - Олександра Омельченка. Можливо, його перебування на посаді мера - "золота доба" Києва, принаймні, за останніх 30 років. Але ця епоха закінчилася 14 років тому, і, зважаючи на літній вік "Сан Санича", навряд чи у нього є хоча б ілюзорні шанси знову стати мером столиці", - вважає експерт.

Попов

Олександра Попова Гайдай називає "непоганою кандидатурою", підкреслюючи, що успіхи, яких Попову вдалося досягти на посаді голови КМДА - скоріше заслуга уряду того періоду.

"Кияни пам'ятають відкрите ним метро на Теремки, чисті від бруду і снігу вулиці і оновлений громадський транспорт. Чимало киян налаштовані голосувати за Попова, що досить логічно. Але варто відзначити його "ахіллесову п'яту" - Попов не був мером Києва, а головою Київської міської державної адміністрації (КМДА). На перший погляд, різниця невелика. Але справа в тому, що глава КМДА - це чиновник, а не виборна посада. Попов був людиною Кабміну Азарова, отже, діяв з ним як одна команда, чого не скажеш про нинішню владу. Тому, якщо уявити, що Попов став мером, це не означає, що побудується метро на Троєщину, нова окружна і багатостраждальний Подільсько-Воскресенський міст. Для цього потрібна підтримка центральної влади, адже бюджет Києва не гумовий", - пояснив політолог.

Кучеренко

Ситуація у Олексія Кучеренка (висуванець від "Батьківщини") чимось схожа з Поповим, вважає Гайдай.

"Багато хто відзначав, що він був досвідченим міністром ЖКГ і знає проблеми міста. Але його, як і Попова не обирали, а призначали підписом прем'єра. Чи знайде контакт мер Кучеренко (як і мер Попов) з Кабміном та Офісом Президента? Швидше за все, ні, оскільки занадто полярні сили представляють Попова і Кучеренка. У цьому, на жаль, і мінус виборів мера не тільки Києва, а й будь-якого іншого мегаполісу - місцева влада повинна дружити з центральною", - зазначив він.

Притула

Сергія Притулу експерт називає сюрпризом виборчої кампанії у Києві і пояснює, чому шанси цього кандидата невеликі, а справжні цілі - не посада мера.

"Притула - це креатура партії "Голос", а якщо взяти ширше - олігарха Пінчука та горезвісного Сороса. Саме вони лобіюють і "Голос" і Притулу на посаду мера. Але акцент робиться не на мера, а на виборах до Київради. Адже Притула навряд чи обійде Верещук, і тим більше, не переможе Кличка, але під своїм брендом він може протягнути пару-трійку депутатів до міськради. Тобто "Голос" розігрує ту ж саму карту, що і рік тому, коли є впізнаване обличчя - у 2019 році це був Вакарчук, він на своїй впізнаваності і іміджі тягне партію до Верховної Ради (або як зараз Притула - до Київради), а потім "зливається", - написав Гайдай.

Кличко

"Віталій Кличко - чинний мер Києва. При всьому антирейтингу і цілій серії анекдотів, він зберігає відчутну підтримку киян. Рік тому під нього "копав" колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан. Коли він пішов - конфлікт мерії з Банковою припинився. Подейкували навіть, що Андрій Єрмак знайшов з Віталієм Кличком спільну мову і заручився його підтримкою", - зазначив політолог, додавши, що до виборів Кличко готувався щосили.

"Воно і зрозуміло - "Слуга народу" висунула досить сильного кандидата - Ірину Верещук. Це не Борислав Береза, як у 2015 році, якого Кличко обійшов досить легко. Але всі досягнення Кличка виглядають як дуті - флагшток з кривим гербом, підсвічений неоном Подільсько-Воскресенський міст, який веде в нікуди, обіцянки ось-ось пустити метро на Виноградар, хаотично встановлені нові зупинки громадського транспорту і багато іншого", - написав експерт.

Верещук

Ірина Верещук, на думку Гайдая, "досить вдала ставка команди Зеленського".

"Верещук йде від "Слуги народу", а це дає вже на старті істотну підтримку, адже пропрезидентська політсила цілком може зайняти перше місце на виборах до міськради Києва, нехай навіть і з мінімальним відривом від інших партій. Крім цього, у Верещук на відміну від того ж Притули, є досвід управління містом, нехай навіть невеликим, як Рава-Руська, але поняття, що таке ЖКГ, інфраструктура, опалювальний сезон у неї є. І що ще необхідно підкреслити у Верещук - вона самодостатній політик і варіант "зливу під Кличко" з нею не пройде", - пояснив він.

Гайдай підкреслює, що прохід Ірини Верещук до другого туру для Кличка буде головним болем.

"Хоча, справедливості заради, варто відзначити, що рейтинг президента і "Слуги народу" вже не такий, як у 2019 році. Рік тому практично не стояло б питання про перемогу висуванця від влади на виборах мера Києва, а Кличко, цілком можливо, сам би "пофарбував би себе у ті кольори, які пофарбувала себе", тобто у зелений - колір влади", - резюмував політолог.

Нагадаємо, згідно зі ставками букмекерів, до другого туру виборів мера Києва виходять Кличко і Верещук.