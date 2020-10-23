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Прогнози букмекерів на місцевих виборах: до другого туру у Києві виходять Кличко і Верещук

Прогнози букмекерів на місцевих виборах: до другого туру у Києві виходять Кличко і Верещук

Київ • УНН

 • 15042 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Букмекерські контори продовжують приймати ставки на результати виборів мера Києва, які відбудуться 25 жовтня, передає УНН.

Так, за даними букмекерів, фаворитом гонки поки є чинний мер столиці Віталій Кличко із коефіцієнтом 1,11.

На другому місці - кандидат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук із коефіцієнтом 9.

Третє місце, за прогнозами букмекерів, ділять Андрій Пальчевський (коефіцієнт 13) і Сергій Притула (коефіцієнт 13).

Далі у списку, за прогнозами букмекерів, Олексій Кучеренко (коефіцієнт 30), Олександр Попов (коефіцієнт 30) і Сергій Шахов (коефіцієнт 30).

Відзначимо, що букмекери також приймають ставки на те, хто зніме свою кандидатуру із виборів. І тут лідером поки є Сергій Притула (коефіцієнт 10).

Як писав УНН, політологи вже не виключають навіть програшу Кличка у другому турі столичний виборів.

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