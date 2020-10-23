Прогнози букмекерів на місцевих виборах: до другого туру у Києві виходять Кличко і Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Букмекерські контори продовжують приймати ставки на результати виборів мера Києва, які відбудуться 25 жовтня, передає УНН.
Так, за даними букмекерів, фаворитом гонки поки є чинний мер столиці Віталій Кличко із коефіцієнтом 1,11.
На другому місці - кандидат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук із коефіцієнтом 9.
Третє місце, за прогнозами букмекерів, ділять Андрій Пальчевський (коефіцієнт 13) і Сергій Притула (коефіцієнт 13).
Далі у списку, за прогнозами букмекерів, Олексій Кучеренко (коефіцієнт 30), Олександр Попов (коефіцієнт 30) і Сергій Шахов (коефіцієнт 30).
Відзначимо, що букмекери також приймають ставки на те, хто зніме свою кандидатуру із виборів. І тут лідером поки є Сергій Притула (коефіцієнт 10).
Як писав УНН, політологи вже не виключають навіть програшу Кличка у другому турі столичний виборів.