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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 55438 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 80252 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 102613 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 121331 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99102 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100928 просмотра

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Прогнозы букмекеров на местных выборах: во второй тур в Киеве выходят Кличко и Верещук

Прогнозы букмекеров на местных выборах: во второй тур в Киеве выходят Кличко и Верещук

Киев  •  УНН

 • 15038 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на результаты выборов мэра Киева, которые состоятся 25 октября, передает УНН.

Так, по данным букмекеров, фаворитом гонки пока является действующий мэр столицы Виталий Кличко с коэффициентом 1,11.

На втором месте - кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук с коэффициентом 9.

Третье место, по прогнозам букмекеров, делят Андрей Пальчевский (коэффициент 13) и Сергей Притула (коэффициент 13).

Далее в списке, по прогнозам букмекеров, Алексей Кучеренко (коэффициент 30), Александр Попов (коэффициент 30) и Сергей Шахов (коэффициент 30).

Отметим, что букмекеры также принимают ставки на то, кто снимет свою кандидатуру с выборов. И здесь лидером пока является Сергей Притула (коэффициент 10).

Как писал УНН, политологи уже не исключают даже проигрыша Кличко во втором туре столичный выборов.

Украинские Национальные Новости

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