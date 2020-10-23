Прогнозы букмекеров на местных выборах: во второй тур в Киеве выходят Кличко и Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на результаты выборов мэра Киева, которые состоятся 25 октября, передает УНН.
Так, по данным букмекеров, фаворитом гонки пока является действующий мэр столицы Виталий Кличко с коэффициентом 1,11.
На втором месте - кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук с коэффициентом 9.
Третье место, по прогнозам букмекеров, делят Андрей Пальчевский (коэффициент 13) и Сергей Притула (коэффициент 13).
Далее в списке, по прогнозам букмекеров, Алексей Кучеренко (коэффициент 30), Александр Попов (коэффициент 30) и Сергей Шахов (коэффициент 30).
Отметим, что букмекеры также принимают ставки на то, кто снимет свою кандидатуру с выборов. И здесь лидером пока является Сергей Притула (коэффициент 10).
Как писал УНН, политологи уже не исключают даже проигрыша Кличко во втором туре столичный выборов.