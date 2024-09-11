Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

В последнее время в обществе все чаще можно услышать тезис, что на третий год полномасштабного российского вторжения волонтерское движение в Украине испытывает определенный упадок. Кто-то говорит о том, что из-за непростой экономической ситуации люди во всем стараются экономить, а потому стали меньше донатить на Вооруженные силы Украины. Кто-то сетует на то, что власть не способствует волонтерам, и поэтому многие из них отошли от дел. Есть определенная дискредитация волонтерского движения и со стороны мошенников, которые собирают средства, а затем исчезают в неизвестном направлении. Вместе с тем, практика показывает, что в тех громадах, где местная власть заинтересована в волонтерском движении, оно существует и развивается, пишет УНН.

Волонтерское движение в стране начало активно развиваться в 2014 году, когда россия начала необъявленную войну на территориях Донецкой и Луганской областей Украины. А с 24 февраля 2022 года оно стало, действительно, масштабным.

По данным некоторых исследований, в той или иной степени к волонтерской деятельности в 2022 году присоединилось более 60% взрослого населения Украины. Сюда входят люди, которые перечисляли средства в поддержку ВСУ, сами организовывали сборы, помогали в изготовлении различных вещей для украинской армии, участвовали в доставке и раздаче гуманитарной помощи и тому подобное.

Что касается активных волонтеров, то, по информации Опендатабот, на конец 2023 года в Украине было официально зарегистрировано почти семь тысяч человек, которые занимаются волонтерской деятельностью. С начала полномасштабного российского вторжения количество официальных волонтеров в Украине выросло более чем в 20 раз.

Много это или мало - сказать трудно. Хотя, с большой долей вероятности можно предположить, что есть значительная часть людей, которая продолжает, в частности, и собирать средства без официальной регистрации.

Тревожной является определенная тенденция по уменьшению донатов. Опендатабот проанализировал суммы сборов трех мощных общеукраинских благотворительных фондов за два года полномасштабной агрессии. В 2022 году их сумма сборов превысила 34 миллиарда гривен. При этом, 24 миллиарда были собраны за первые полгода вторжения.

За 2023 год общая сумма сборов этих же трех фондов не превысила 19 миллиардов гривен.

Конечно, следует учитывать, что здесь не учтены сборы большого количества фондов по всей Украине, а также сборы, которые проводят обычные люди. Однако, именно эти цифры дают основания говорить об определенных проблемах волонтерского движения и его поддержки со стороны украинцев.

Эксперты и политики, с которыми пообщался УНН, называют несколько похожих причин этого.

В частности, политолог Руслан Бортник считает, что общество в какой-то степени исчерпало ресурсы для такой масштабной волонтерской работы, которая была в начале войны. Кроме того, несколько раз от власти прозвучали критические стрелы в сторону волонтерского движения. Некоторые люди пытаются превратить волонтерское движение в свою политическую платформу.

Народный депутат Украины Михаил Цимбалюк отмечает, что непростая экономическая ситуация в стране объективно влияет на то, что люди стали меньше поддерживать волонтерское движение. Также есть отдельные случаи, когда появляются так называемые волонтеры и злоупотребляют доверием наших граждан.

В то же время, оба придерживаются мнения, что волонтерское движение является сильным в тех громадах, где его поддерживает местная власть.

"Конечно, там, где местная власть, этот процесс организует, где поддерживает волонтеров, где волонтеров приобщили к работе органов местного самоуправления, наблюдательных, наблюдательных советов, тогда это стимулирует. Там волонтеры уважаемые обществом. А есть такие громады, где это не поддерживают, и, конечно, волонтерские движения немного сдерживаются и донатят люди значительно меньше", - отмечает Цимбалюк.

"Там, где волонтеры тесно сотрудничают с органами местного самоуправления, особенно с сильными главами городов, городскими советами, там это движение до сих пор приобрело профессиональные черты и сейчас чрезвычайно успешное. А там, где этого нет, - волонтерское движение остается разобранным, несистемным и неуспешным", - добавляет Бортник.

Примером плодотворного сотрудничества местной власти и волонтеров можно назвать Броварскую громаду, где с осени 2022 года действует известный на всю Украину Благотворительный фонд "Гуртом UA". Его основательница Виктория Волынец в эксклюзивном интервью УНН призналась, что волонтерской деятельностью сейчас заниматься очень трудно, поддержки от государства нет, люди стали менее активными. Но благодаря тому, что власти Броварской громады поддерживают волонтеров, хочется продолжать этим заниматься и развивать волонтерское движение.

"С Броварским городским советом у нас максимальное сотрудничество. Если есть какие-то у меня вопросы, то мэр Броваров Игорь Сапожко всегда откликнется и поддержит, а мы, в свою очередь, так же стараемся помочь, закрывать вопросы.

Когда обращаются, я говорю, что приехало и чем мы можем помочь, всегда есть обратная реакция. Поэтому контакт с властью и городским головой всегда есть. А благодаря этому есть непосредственный контакт с жителями громады. Обращаются люди, пишут в соцсетях, например, за инвалидные коляски, за костыли. Вот недавно нам написали, что есть мама, у которой сын с инвалидностью. Мы им передали ребенку специальную медицинскую кровать", - рассказывает Виктория Волынец.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко, в свою очередь, в очередной раз отмечает, что помощь волонтеров громаде, всей Украине, нашей армии является неоценимой.

"Во многом именно благодаря таким людям, как Виктория, наше государство уже третий год продолжает оказывать достойное сопротивление агрессору. Иногда кажется, что люди начали уставать от войны, меньше помогают ВСУ, переселенцам. Этого не должно быть. Именно поэтому мы, власти Броварской громады, со своей стороны, всячески поддерживаем волонтеров. Максимально оперативно стараемся решить все насущные вопросы, которые у них возникают", - отмечает Игорь Сапожко.