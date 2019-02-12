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Премьер Польши: Центральная Европа лучше понимает российскую угрозу

Киев  •  УНН

 • 6204 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький в интервью французскому изданию Le Figaro сказал, что Центральная Европа лучше понимает русский угрозу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Глава польского правительства считает, что слабость европейской ответы на недавние украинские-российские столкновения следует из того, что часть стран Европейского Союза устала от этого конфликта.

"Это именно то, чего хочет Владимир Путин: он хочет, чтобы европейские страны устали от российско-украинских проблем и отвернулись от них. Его цель - отмена западных санкций против России и одновременно сохранение статус-кво в Крыму и на Донбассе. В Азовском море Россия испытывает терпение ЕС. Но мягкую, лишенную решительности реакцию Европы на этот инцидент можно толковать также началом строительства российского газопровода Nord Stream 2... Расположенный географически близко Польша хорошо понимает ситуацию украинский. Мы хотим, чтобы также они были как можно более независимые от России. Нелегко иметь такого соседа!" - отметил Моравецький.

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По мнению польского премьера, восприятие восточноевропейскими странами российской угрозы, в отличие от западных стран, следует из истории, а также с географического расположения, что не позволяет забыть об этом соседстве. Премьер напомнил, что после Второй мировой войны Польшу захватила Красная армия. "Мы знаем из нашего опыта, какой большой Россия может нанести нам вред", - сказал Моравецький.

"Наша страна совместно с другими обществами Восточной Европы имеет чувство, что регион живет в тени Москвы, которая на самом деле никогда не прекращала быть агрессивной. Западная Европа всегда была защищена от России Европой, а поэтому она иначе понимает эти вопросы. Германия и Франция, не имеют такой истории, считают ныне Россию только экономическим и торговым партнером. Они забывают, что россияне занимаются политикой, даже если занимаются бизнесом! Для них экономические отношения являются, прежде всего, инструментом для геополитических целей. Мы то же были бы довольны, если бы имели нормализованную экономическую ситуацию с Россией! Но для этого нужно, чтобы она отвергла свои имперские амбиции и прекратила нападать на своих соседей, как это было с Грузией и Украиной", - сказал польский премьер.

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Моравецький прокомментировал также разногласия между западом и востоком о готовности принимать иммигрантов. Он пояснил, что причиной является частично другой уровень экономического развития. "Германия является одной из самых богатых стран мира. Она имеет необходимые средства для проведения любой социальной политики, особенно на финансирование приезда иммигрантов. Западная Германия никогда не была оккупированной и разграбленной Красной армией", - сказал он, напомнив, что в начале преобразований ВВП Польши на душу населения составлял только 10 процентов ВВП Германии, а сейчас этот показатель еще составляет 50 процентов. "Почему поляки, которые значительно менее богатые и прошедшие ужасные периоды, должны вносить свой вклад в принятие неевропейским мигрантов на том же уровне, что и Германия? Мы считаем это дискриминацией. Нам напомнить, что мы приняли 1500000 украинский, из которых примерно 10 процентов - это выходцы из Донбасса, охваченного войной?" - сказал он.

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По его убеждению, решением миграционной проблемы не является принятие всех, кто хочет приехать в Европу, а помощь бедным странам в экономическом развитии.

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