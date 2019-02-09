США продовжують виступати проти російських газопроводів

“США продовжують виступати рішуче проти „Північного потоку — 2“ і другої гілки „Турецького потоку“. Ці проекти представляють геостратегічну загрозу для енергетичного сектора Європи і її національної безпеки, а також можуть завдати шкоди економічній і стратегічної безпеки України”, — заявили в американському дипвідомством.

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Як повідомляв УНН, стало відомо, що Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо “Північного потоку — 2” і досягли компромісу щодо поправок до Газової директиви ЄС, запропонувавши їх нову редакцію, яка не блокує російський проект.

Суть пропозиції полягає в тому, що країна, на території якої знаходиться пункт отримання газу з морського газопроводу, отримає право вибору формули застосування до цього проекту правил Газової директиви ЄС і можливих винятків з неї. У разі “Північного потоку — 2” цією країною є Німеччина.

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Як повідомляв УНН, раніше фіндиректор компанії-оператора проекту Nord Stream 2 Пол Коркоран заявив, що дозвіл від Данії на прокладку трубопроводу “Північний потік-2” для поставок російського газу в Європу поки є єдиною проблемою для проекту.