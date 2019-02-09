США продолжают выступать против российских газопроводов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. США продолжают решительно выступать против "Северного потока - 2" и второй ветки "Турецкого потока". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС, которому в пятницу об этом рассказал представитель Госдепартамента на просьбу прокомментировать достижения договоренности в Евросоюзе по вопросу поправок к Газовой директивы ЕС и реализации проекта "Северный поток - 2".
"США продолжают решительно выступать против "Северного потока - 2" и второй ветки "Турецкого потока". Эти проекты представляют геостратегическую угрозу для энергетического сектора Европы и ее национальной безопасности, а также могут нанести вред экономической и стратегической безопасности Украины", - заявили в американском дипведомстве.
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Как сообщал УНН, стало известно, что Германия и Франция урегулировали спор вокруг "Северного потока - 2" и достигли компромисса по поправкам в Газовой директивы ЕС, предложив их новую редакцию, которая не блокирует российский проект.
Суть предложения заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа с морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия.
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Как сообщал УНН, ранее финдиректор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран заявил, что разрешение от Дании на прокладку трубопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в Европу пока является единственной проблемой для проекта.