Радник Трампа обговорив з Данією "Північний потік-2" і російську агресію

"Сьогодні (7 лютого - ред.) відбулася відмінна дискусія з Андерсом Самуельсеном щодо "Північного потоку-2", російської агресії на Чорному морі, зміцнення НАТО і співпраці в Арктиці. Ціную лідерство Данії у Венесуелі та Ірані", - написав радник Трампа.

Самуельсен також прокоментував зустріч, написавши в Twitter, що вона була "дуже хорошою".

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні відбулася зустріч Болтона з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Як повідомляв УНН, раніше фіндиректор компанії-оператора проекту Nord Stream 2 Пол Коркоран заявив, що дозвіл від Данії на прокладку трубопроводу "Північний потік-2" для поставок російського газу в Європу поки є єдиною проблемою для проекту.