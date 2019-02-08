Советник Трампа обсудил с Данией "Северный поток-2" и российскую агрессию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в четверг, 7 февраля, провёл встречу с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном, обговорив проект газопровода "Северный поток-2" и российскую агрессию против Украины. Об этом написал сам Болтон в своём Twitter, передаёт УНН.
"Сегодня (7 февраля - ред.) состоялась отличная дискуссия с Андерсом Самуэльсеном по "Северному потоку-2", российской агрессии на Черном море, укреплению НАТО и сотрудничеству в Арктике. Ценю лидерство Дании в Венесуэле и Иране", - написал советник Трампа.
Самуэльсен также прокомментировал встречу, написав в Twitter, что она была "очень хорошей".
Напомним, ранее в Вашингтоне состоялась встреча Болтона с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
Как сообщал УНН, ранее финдиректор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран заявил, что разрешение от Дании на прокладку трубопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в Европу пока является единственной проблемой для проекта.