Климкин в США обсудил с Болтоном российское вмешательство в выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Во время визита главы МИД Украины в США Павел Климкин провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию, которую американский политик разместил у себя в микроблоге в Twitter.
"Провели продуктивную встречу с министром иностранных дел Украины (Павлом) Климкиным, обсуждая региональную безопасность, российское вмешательство и надежду на свободные и честные выборы".
В частности, в сообщении добавляется, что обе стороны во время встречи "подтвердили нашу взаимную склонность к реализации процветающей Украины, целостной, свободной и мирной".
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Напомним, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вашингтоне с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправился в город Вашингтон в США для участия в конференции международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство".
Had a productive meeting with Ukrainian Foreign Minister Klimkin, discussing regional security, Russian interference, and expectations for free and fair elections. Confirmed our mutual commitment to realizing a prosperous Ukraine, whole, free, and at peace. pic.twitter.com/kz7Jf3AtDZ— John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 лютого 2019 р.