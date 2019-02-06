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Клімкін у США обговорив з Болтоном російське втручання у вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Під час візиту голови МЗС України у США Павло Клімкін провів зустріч з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію, яку американський політик розмістив у себе в мікроблозі у Twitter.

“Провели продуктивну зустріч з міністром закордонних справ України (Павлом) Клімкіним, обговорюючи регіональну безпеку, російське втручання та сподівання на вільні та чесні вибори”.

Зокрема, у повідомленні додається, що обидві сторони під час зустрічі “підтвердили нашу взаємну прихильність до реалізації процвітаючої України, цілісної, вільної і мирної”.

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Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Вашингтоні із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін вирушив до міста Вашингтон у США для участі у конференції міжнародної коаліції проти терористичного угрупування “Ісламська держава”.

Had a productive meeting with Ukrainian Foreign Minister Klimkin, discussing regional security, Russian interference, and expectations for free and fair elections. Confirmed our mutual commitment to realizing a prosperous Ukraine, whole, free, and at peace. pic.twitter.com/kz7Jf3AtDZ

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 лютого 2019 р.

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