Клімкін у США обговорив з Болтоном російське втручання у вибори

“Провели продуктивну зустріч з міністром закордонних справ України (Павлом) Клімкіним, обговорюючи регіональну безпеку, російське втручання та сподівання на вільні та чесні вибори”.

Зокрема, у повідомленні додається, що обидві сторони під час зустрічі “підтвердили нашу взаємну прихильність до реалізації процвітаючої України, цілісної, вільної і мирної”.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Вашингтоні із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін вирушив до міста Вашингтон у США для участі у конференції міжнародної коаліції проти терористичного угрупування “Ісламська держава”.

Had a productive meeting with Ukrainian Foreign Minister Klimkin, discussing regional security, Russian interference, and expectations for free and fair elections. Confirmed our mutual commitment to realizing a prosperous Ukraine, whole, free, and at peace. pic.twitter.com/kz7Jf3AtDZ

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 лютого 2019 р.