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Прем’єр Польщі: Центральна Європа ліпше розуміє російську загрозу

Прем’єр Польщі: Центральна Європа ліпше розуміє російську загрозу

Київ • УНН

 • 6204 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro сказав, що Центральна Європа ліпше розуміє російську загрозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо". 

Очільник польського уряду вважає, що слабкість європейської відповіді на нещодавні українсько-російські зіткнення випливає з того, що частина країн Європейського Союзу втомилася від цього конфлікту.

"Це саме те, чого хоче Владімір Путін: він хоче, аби європейські країни втомилися від російсько-українських проблем та відвернулися від них. Його мета – скасування західних санкцій проти Росії і водночас збереження статусу-кво в Криму та на Донбасі. В Азовському морі Росія випробовує терпець ЄС. Але м’яку, позбавлену рішучості реакцію Європи на цей інцидент можна тлумачити також початком будівництва російського газопроводу Nord Stream 2...Розташована географічно близько Польща добре розуміє ситуацію українців. Ми хочемо, аби також вони були якнайбільш незалежні від Росії. Нелегко мати такого сусіда!" - наголосив Моравєцький.

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На думку польського прем’єра, сприйняття східноєвропейськими країнами російської загрози, на відміну від західних країн, випливає з історії, а також з географічного розташування, що не дозволяє забути про це сусідство. Прем’єр нагадав, що після Другої світової війни Польщу захопила Червона армія. "Ми знаємо з нашого досвіду, якої великої Росія може завдати нам шкоди", - сказав Моравєцький.

"Наша країна спільно з іншими суспільствами Східної Європи має почуття, що регіон живе у тіні Москви, яка насправді ніколи не припиняла бути агресивною. Західна Європи завжди була захищена від Росії Центральною Європою; а тому вона інакше розуміє ці питання. Німеччина і Франція, які не мають такої історії, вважають нині Росію тільки економічним і торгівельним партнером. Вони забувають, що росіяни займаються політикою навіть тоді, коли займаються бізнесом! Для них економічні відносини є, передусім, інструментом для геополітичних цілей. Ми теж були би задоволені, якби мали нормалізовану економічну ситуацію з Росією! Але для цього потрібно, аби вона відкинула свої імперські амбіції та припинила нападати на своїх сусідів, як це було з Грузією та Україною", - сказав польський прем’єр.

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Моравєцький прокоментував також розбіжності між заходом та сходом щодо готовності приймати іммігрантів. Він пояснив, що причиною є частково інший рівень економічного розвитку. "Німеччина є однією з найбагатших країн світу. Вона має необхідні кошти для проведення будь-якої соціальної політики, а особливо на фінансування приїзду іммігрантів. Західна Німеччина ніколи не була окупованою і розграбованою Червоною армією", - сказав він, нагадавши, що на початку перетворень ВВП Польщі на душу населення становив тільки 10 відсотків ВВП Німеччини, а нині цей показник досі становить 50 відсотків. «Чому поляки, котрі значно менш багаті і котрі пройшли жахливі періоди, мусять робити свій внесок у прийняття неєвропейським мігрантів на тому самому рівні, що й Німеччина? Ми вважаємо це дискримінацією. Чи нам нагадати, що ми прийняли 1,5 млн українців, з яких приблизно 10 відсотків – це вихідці з Донбасу, охопленого війною?" - сказав він.

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На його переконання, розв’язанням міграційної проблеми не є прийняття усіх, хто хоче приїхати до Європи, а допомога біднішим країнами в економічному розвитку.

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