Росія пригрозила ЄС газовими проблемами, якщо вони чинитимуть супротив "Північному потоку-2"

Розповідаючи про проект "Північний потік - 2", Панкін заявив, що, якщо ЄС "буде чинити перешкоди", щоб "змусити Росію качати газ через Україну на їхніх умовах, з їхніми тарифами, з невизначеністю в юридичних речах, напевно, цей номер не пройде".

Він вказав на можливі труднощі, які виникнуть у європейських споживачів в тому випадку, якщо одночасно РФ і Україна не зможуть домовитися щодо транзиту газу і "залишатимуться проблеми з "Північним потоком - 2".

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При цьому він заявив, що Росія готова продовжувати транзит поставок газу в Європу через Україну.

"Ми готові продовжувати український транзит, але на тих умовах, які потрібні нам", - заявив Панкін, висловивши припущення, що до наступних переговорів, після президентських виборів, позиція української сторони може змінитися.

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До наступного раунду переговорів по транзиту в травні можуть відбутися "зміни в позиції", "певний інституційний розвиток, юридичний розвиток процесів" в Україні, припустив Панкін.

Як повідомляв УНН, стало відомо, що Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо “Північного потоку — 2” і досягли компромісу щодо поправок до Газової директиви ЄС, запропонувавши їх нову редакцію, яка не блокує російський проект.

Суть пропозиції полягає в тому, що країна, на території якої знаходиться пункт отримання газу з морського газопроводу, отримає право вибору формули застосування до цього проекту правил Газової директиви ЄС і можливих винятків з неї. У разі “Північного потоку — 2” цією країною є Німеччина.

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Як повідомляв УНН, раніше фіндиректор компанії-оператора проекту Nord Stream 2 Пол Коркоран заявив, що дозвіл від Данії на прокладку трубопроводу “Північний потік-2” для поставок російського газу в Європу поки є єдиною проблемою для проекту.