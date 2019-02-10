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Россия пригрозила ЕС газовыми проблемами, если они окажут сопротивление "Северному потоку-2"

Киев  •  УНН

 • 19431 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Министерстве иностранных дел России предостерегли ЕС от противодействия реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин рассказал в интервью одному российскому изданию, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Рассказывая о проекте "Северный поток - 2", Панкин заявил, что, если ЕС "будет препятствовать", чтобы "заставить Россию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет".

Он указал на возможные трудности, которые возникнут у европейских потребителей в том случае, если одновременно РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и "останутся проблемы с "Северным потоком - 2".

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При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину.

"Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", - заявил Панкин, высказав предположение, что к следующим переговорам, после президентских выборов, позиция украинской стороны может измениться.

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В следующий раунд переговоров по транзиту в мае могут состояться "изменения в позиции", "определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов" в Украине, предположил Панкин.

Как сообщал УНН, стало известно, что Германия и Франция урегулировали спор вокруг "Северного потока - 2" и достигли компромисса по поправкам в Газовой директивы ЕС, предложив их новую редакцию, которая не блокирует российский проект.

Суть предложения заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа с морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия.

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Как сообщал УНН, ранее финдиректор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран заявил, что разрешение от Дании на прокладку трубопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в Европу пока является единственной проблемой для проекта.

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