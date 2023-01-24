Премьер: "Отбор директора НАБУ вышел на финишную прямую"

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«Правительство продолжает проведение других необходимых государству реформ. Это, в частности, касается развития антикоррупционной архитектуры», - сказал Шмыгаль.

По его словам, речь идет о системной последовательной работе, которая крайне необходима Украине и является неотъемлемым условием евроинтеграции.

«На финишную прямую выходит процесс отбора директора Национального антикоррупционного бюро. Правительство заинтересовано, чтобы конкурс завершился как можно быстрее и мы получили профессионального руководителя этой ключевой для государства институции», - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что параллельно с развитием антикоррупционной архитектуры правительство продолжает еще три соприкасающиеся реформы.

«Во-первых, продолжаем курс на уменьшение роли государства в экономике через приватизацию и государственно-частное партнерство. Меньше государства в экономике — меньше возможностей для злоупотреблений чиновников. Вторая реформа, которая идет сквозной нитью через все наши проекты — это, конечно, цифровизация. Компьютер не берет взяток, а потому все услуги от государства должны быть диджитализированы», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что третья реформа, которая в этом году получит новый толчок — это реформа государственного управления.

«Ее цель — повысить эффективность работы госаппарата при одновременном сокращении расходов на его содержание. Мы делаем ставку на оптимизацию функционала и дальнейшую диджитализацию», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

22 кандидата отобраны во время конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Комиссия объявила конкурс на должность директора НАБУ в середине ноября.

74 кандидата были допущены к конкурсу по избранию директора НАБУ.

Тем временем Верховная Рада установила ограничения по назначению директора НАБУ.

Место директора НАБУ вакантно с апреля. Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.

В меморандуме Украины с МВФ на 2023 год указано, что до конца марта после отбора кандидатов Кабмин назначит нового главу НАБУ.