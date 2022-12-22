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Після відкритого конкурсу до кінця березня буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

Після відкритого конкурсу до кінця березня буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

Київ • УНН

 • 402638 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. До кінця березня 2023 року після проведення відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору кандидатів Кабінет міністрів України призначить нового голову НАБУ. Про це йдеться в Меморандумі уряду України та НБУ з Міжнародним валютним фондом на наступний рік, передає УНН.

Цитата

"Триває робота комісії з відбору нового голови НАБУ. Згідно зі змінами до законодавства від листопада 2021 року очікується, що до кінця березня 2023 року після проведення відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору кандидатів Кабінет міністрів України призначить нового голову", - сказано у меморандумі.

Доповнення

Міністерство фінансів оприлюднило сьогодні Меморандум уряду України та НБУ з Міжнародним валютним фондом на наступний рік.

Додамо

Комісія оголосила конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро України у середині листопада.

Тим часом Верховна Рада встановила обмеження щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України.

Місце директора НАБУ вакантне з квітня. Це сталося після того, як його покинув Артем Ситник. Він обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. Тимчасово виконує обов'язки голови бюро перший заступник Гізо Углава.

Українські Національні Новини

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